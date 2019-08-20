Роббен хочет год отдохнуть от футбола

Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен, который в июне нынешнего года объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в возрасте 35 лет, рассказал, чем планирует заниматься в ближайшее время.



«Полгода или даже год я хотел бы не иметь ничего общего с футболом. Потом уже посмотрим. Я хотел бы провести больше времени со своей семьёй. Это нормальное желание, ведь я долго играл в футбол на профессиональном уровне и жил только футболом», — цитирует голландца Sport1.



Арьен выступал за мюнхенскую команду с 2009 по 2019 год. Ранее хавбек защищал цвета мадридского «Реала», лондонского «Челси», ПСВ и «Гронингена». За национальную команду Нидерландов Роббен выступал с 2003 по 2017 год.

Роббен завершил карьеру футболиста