Роббен хочет год отдохнуть от футбола
Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен, который в июне нынешнего года объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в возрасте 35 лет, рассказал, чем планирует заниматься в ближайшее время.
«Полгода или даже год я хотел бы не иметь ничего общего с футболом. Потом уже посмотрим. Я хотел бы провести больше времени со своей семьёй. Это нормальное желание, ведь я долго играл в футбол на профессиональном уровне и жил только футболом», — цитирует голландца Sport1.
Арьен выступал за мюнхенскую команду с 2009 по 2019 год. Ранее хавбек защищал цвета мадридского «Реала», лондонского «Челси», ПСВ и «Гронингена». За национальную команду Нидерландов Роббен выступал с 2003 по 2017 год.
Роббен завершил карьеру футболиста
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