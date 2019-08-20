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ЦСКА: Ефремову диагностирована травма «крестов» после матча со «Спартаком»

ЦСКА: Ефремову диагностирована травма «крестов» после матча со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА на своём сайте опубликовал информацию о результатах обследования полузащитника Дмитрия Ефремова, получившего травму в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).

Осмотр врачей выявил у 24-летнего футболиста разрыв двух связок правого коленного сустава — медиальной и передней крестообразной. В ближайшее время игроку предстоит операция.

Напомним, Ефремов получил повреждение в результате единоборства с защитником красно-белых Самуэлем Жиго. Хавбек сразу после замены отправился в раздевалку. Вместо него на поле вышел японский форвард Такума Нисимура.

«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на шестом месте.

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