Маклаков: верю, что победа «Спартака» над ЦСКА — шаг к чемпионству

Известный актёр и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал победу красно-белых со счётом 2:1 в домашнем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



«Мы увидели напряжённую, замечательную игру. Я очень боялся этого матча, потому что сейчас на поле много новичков. До этого играли с командами невысокого уровня. В начале матча было впечатление, что отсутствует сыгранность приглашённых игроков. Слава богу, что впечатление было неверным. Я увидел, что такое быть чемпионом мира, говорю о Шюррле. Огромное спасибо судьбе, что подарила нам возможность видеть на поле такого игрока. У него фантастический футбольный интеллект, которого я очень ждал. Шюррле — это сказка.



Ожидал больше от Ларссона, не совсем понял игру Айртона, показалось, что не совсем готов Тиль, но всё это временно. Герой матча — Андрей Ещенко. Возможно, это была лучшая игра в его карьере. Никогда не было к нему претензий, игрок с фантастической работоспособностью. Представляю, что будет, если команда до конца сыграется. Это будет украшение чемпионата. Верю, что сегодняшняя победа «Спартака» — шаг к чемпионству. Невооружённым взглядом видно, что команда преодолела кризис. Жиго тоже считаю героем матча, хоть и привёз гол, но потом оправдался», — сказал Маклаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Спартак» обыграл ЦСКА благодаря дублю Жиго