Чего ждать от «Спартака» в этом сезоне РПЛ?
Московский «Спартак» одержал победу в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1). После шести туров красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице первенства с 11 очками в активе.
«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: чего ждать от «Спартака» в нынешнем розыгрыше чемпионата России?
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.
Жиго – лучший бомбардир «Спартака» в РПЛ. Это не случайность
Жиго очень хорош на угловых и даже подключается в штрафную при контратаках. Защитник тащит «Спартак».
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