Чего ждать от «Спартака» в этом сезоне РПЛ?

Московский «Спартак» одержал победу в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1). После шести туров красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице первенства с 11 очками в активе.



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