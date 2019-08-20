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Чего ждать от «Спартака» в этом сезоне РПЛ?

Чего ждать от «Спартака» в этом сезоне РПЛ?
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» одержал победу в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1). После шести туров красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице первенства с 11 очками в активе.

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: чего ждать от «Спартака» в нынешнем розыгрыше чемпионата России?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

Жиго – лучший бомбардир «Спартака» в РПЛ. Это не случайность
Жиго очень хорош на угловых и даже подключается в штрафную при контратаках. Защитник тащит «Спартак».
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