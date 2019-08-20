Шалимов отреагировал на слова Кононова после матча «Спартак» — ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов отреагировал на высказывание главного тренера красно-белых Олега Кононова после матча с ЦСКА в 6-м туре Российской Премьер-Лиги (2:1), который состоялся накануне, 19 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве.



Специалист после дерби прокомментировал дубль в исполнении защитника Самуэля Жиго, заявив, что «это прекрасно, что Жиго – лучший бомбардир «Спартака».



Шалимов в своём «инстаграме» разместил следующую запись: «Кононов – это прекрасно! Жиго – лучший бомбардир «Спартака»!»

Ранее Шалимов уже подвергал критике Кононова. В частности, в конце июля экс-футболист оскорбил тренера в связи с его выступлением на могиле легендарного игрока «Спартака» Фёдора Черенкова.