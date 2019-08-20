Боккетти адресовал послание Жиго после его дубля в ворота ЦСКА
Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в социальной сети опубликовал сообщение в адрес Самуэля Жиго. Итальянский футболист отреагировал на победу красно-белых в дерби над ЦСКА в 6-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Супер, Бро! Ты этого заслуживаешь!» — написал Боккетти в «Инстаграме».
Боккетти адресовал послание Жиго после его дубля в ворота ЦСКА
Фото: «Инстаграм»
«Спартак» одержал победу над «армейцами» на своём поле со счётом 2:1. Счёт был открыт на 59-й минуте. Автором гола стал Самуэль Жиго, которому ассистировал Андре Шюррле. В середине тайма равновесие восстановил Марио Фернандес. На 79-й минуте победу «Спартаку» принёс гол Жиго, который оформил дубль.
«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на шестом месте.
Шюррле — о дерби с ЦСКА: было весело этой ночью!
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