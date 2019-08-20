Как стало известно «Чемпионату», защитник «Уфы» Данил Круговой подписал контракт с «Зенитом». Ранее петербургский клуб сделал уфимскому клубу предложение по защитнику в размере € 1 млн.



При выполнении определённых условий сумма может достичь € 2 млн. «Зенит» отдаст 21-летнего футболиста в аренду уфимцам до конца нынешнего сезона с правом досрочного возвращения игрока.

Круговой является выпускником академии «Зенита». С 2015 по 2018 год игрок выступал за вторую команду сине-бело-голубых, после чего отправился в «Уфу». В прошлом сезоне Данил принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 1 гол. Уфимская команда по итогам кампании заняла 14-е место в турнирной таблице, после чего сохранила место в первенстве по итогам стыковых игр.