Как стало известно «Чемпионату», защитник «Уфы» Данил Круговой подписал контракт с «Зенитом». Ранее петербургский клуб сделал уфимскому клубу предложение по защитнику в размере € 1 млн.
При выполнении определённых условий сумма может достичь € 2 млн. «Зенит» отдаст 21-летнего футболиста в аренду уфимцам до конца нынешнего сезона с правом досрочного возвращения игрока.
Круговой является выпускником академии «Зенита». С 2015 по 2018 год игрок выступал за вторую команду сине-бело-голубых, после чего отправился в «Уфу». В прошлом сезоне Данил принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 1 гол. Уфимская команда по итогам кампании заняла 14-е место в турнирной таблице, после чего сохранила место в первенстве по итогам стыковых игр.
- 20 августа 2019
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14:16Круговой подписал контракт с «Зенитом» Эксклюзив
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