Быстров: на «Спартаке» лежит двойная ответственность перед матчами с «Брагой»

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров поделился мыслями об игре красно-белых в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).



«Спартаковцы показали желание, ребята бились и победили, но какого-то стиля в игре я не увидел. В принципе осталось то, что было с начала чемпионата. Наличие результата — это хорошо. Если «Спартак» добивается побед, значит команда движется к чему-то, но движется в правильном направлении и идёт вперёд. Что касается игры, то предлагаю подождать. Если спартаковцы ещё выиграют матчей пять, например, то рисунок начнёт появляться. Пока же об этом рано говорить.



Тем более впереди у «Спартака» матч с «Брагой» в Лиге Европы. Считаю, что он станет основополагающим для команды. Помимо престижа на кону стоит и место в рейтинге УЕФА. Если проиграть португальскому клубу, то разрыв между нашими странами сократится. В итоге вместо трёх путевок в Лигу чемпионов может остаться всего лишь две. Поэтому «Спартаку» предстоит важнейший матч. На команде лежит двойная ответственность перед играми с «Брагой», — цитирует Быстрова Sportbox.

«Спартак» возрождается? Или победа над ЦСКА ничего не значит? В матче с ЦСКА красно-белые одержали четвёртую победу подряд и уже занимают четвёртое место в чемпионате. Закончена ли черная полоса?