Акинфеев: никого не огорчал тем, что завершил карьеру в сборной
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о решении завершить карьеру в сборной России. Вратарь объявил о своём решении после чемпионата мира—2018.
«Я никого не огорчал тем, что завершил карьеру в сборной, об этом решении до чемпионата мира знала только семья. Я продолжаю выступать за ЦСКА, в сборной же есть много талантливых вратарей. Дорогу молодым. Может, мне и предлагали играть в других клубах, но в моём сердце только ЦСКА», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА, за который выступает на протяжении всей профессиональной карьеры. Голкипер дебютировал в составе московского клуба в 2002 году и за это время успел провести за «армейцев» более 400 матчей.
Акинфеев завершил выступление за сборную России
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