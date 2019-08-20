Акинфеев: никого не огорчал тем, что завершил карьеру в сборной

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о решении завершить карьеру в сборной России. Вратарь объявил о своём решении после чемпионата мира—2018.

«Я никого не огорчал тем, что завершил карьеру в сборной, об этом решении до чемпионата мира знала только семья. Я продолжаю выступать за ЦСКА, в сборной же есть много талантливых вратарей. Дорогу молодым. Может, мне и предлагали играть в других клубах, но в моём сердце только ЦСКА», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, за который выступает на протяжении всей профессиональной карьеры. Голкипер дебютировал в составе московского клуба в 2002 году и за это время успел провести за «армейцев» более 400 матчей.