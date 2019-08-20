Уткин: академия «Строгино» получила за подготовку Сутормина полведра мороженого

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале высказался об информации в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС), согласно которой «Зенит» и «Рубин» заплатили за полузащитника Алексея Сутормина по 50 тыс. рублей.



«Давайте смотреть на дело Сутормина дальше. Оно совершенно изумрудное, потому что затрагивает вообще все аспекты футбольной жизни. Ну, про то, что получается с фэйр-плей, понятно. Свободные деньги, которые можно достать из кармана на ещё одного футболиста, – очевидно.



Но ведь есть ещё и так называемая солидарная выплата. Это сумма от перехода профессионального игрока, которую получают на протяжении его карьеры воспитавшая его школа и тренер. Это не фиксированная сумма, она исчисляется по коэффициенту и делится пополам. Мало того, по современным законам эта сумма немедленно отчисляется от сделки в РФС и впоследствии может быть клубом и тренером востребована. То есть и на этот счёт тоже есть документы, которые легко могут быть подняты.



50 тысяч рублей. Академия «Строгино» получила за подготовку игрока примерно полведра мороженого «Баскин Роббинс». Другую половину ложкой в пластмассовом судке из-под захваченного на работу обеда унёс главный тренер соответствующего возраста. Праздник в академии! Праздник в семье! И школа, и тренер преисполнены готовности и желания работать дальше на благо российского футбола! Вы просто убиваете футбол на корню. Вот что вы делаете», — написал Уткин.

«Зенит» и «Рубин» заплатили за Сутормина по 50 тыс. рублей согласно ЭСУС РПЛ