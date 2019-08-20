Акинфеев — о дыме на матче со «Спартаком»: нормально было играть, привычно

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мыслями о файер-шоу, которое устроили болельщики во время матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).



Напомним, во втором тайме дерби фанаты «армейцев» отпраздновали взятие ворот использованием пиротехники, после чего над полем долгое время висело облако из дыма. Пока дым рассеивался, «Спартак» успел вновь выйти вперёд, установив окончательный счёт.



«Дым во время вчерашнего матча? Нормально было играть, привычно», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА с 10 очками располагается на шестой строчке.