Оздоев рассказал, как в «Зените» называют Барриоса

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, насколько ему нравится игра в полузащите в связке с Вильмаром Барриосом.
«У нас с ним свой язык — язык жестов. Барриоса мы называем «Куча», потому что он ко всем так обращается. На его языке это значит «друг». Он мне говорит всё время: «Куча, ла-ла-ла…» Я: «Всё нормально, тебя понял». На самом деле мне нравится играть с ним. Я знаю каждый его манёвр, а он — мой. Такое редко бывает, и на наших с ним позициях такое взаимопонимание очень важно. Для «Зенита» Барриос — очень хорошее приобретение.
Почерпнул ли у Барриоса некоторые технические детали? Я всегда много отбирал, когда играл в опорной зоне. Другое дело, что, когда появляется полное взаимопонимание с игроком, который рядом, это смотрится совсем по-другому», — цитирует хавбека пресс-служба «Зенита».
- 20 августа 2019
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