«Чемпионат» и ФК «Спартак» запустили арт-проект на «Открытие Арене». Лучшие фото
Перед стартом матча 6-го тура РПЛ «Спартака» и ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» был запущен арт-проект, основанный на фотографиях корреспондентов «Чемпионата». Фотопанно оформлены в трёх разных форматах и размещены на колоннах трибун А, B и С. В зоне трибуны А – яркие высказывания и фото действующих игроков команды. На колоннах трибуны B – фото перформансов на домашних матчах. Внутри трибуны С – лица болельщиков и заслуженных спартаковцев.
Проект продлится до конца сезона-2019/20.
Лучшие фото со стадиона «Открытие Арена» – в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Валерии Бариновой.
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