Рибери на этой неделе пройдёт медосмотр для «Фиорентины»

Полузащитник Франк Рибери на этой неделе во Флоренции пройдёт медицинский осмотр перед переходом в «Фиорентину». Об этом в социальной сети сообщил журналист Sky Sport Фабрицио Романо. Он добавил, что контракт с французским футболистом будет подписан до лета 2021 года.

Ранее Рибери намекнул, что вскоре перейдёт в «Фиорентину». Футболист опубликовал пост в своём «инстаграме» с текстом: «Готов к новому вызову». Экс-партнёр хавбека по «Баварии» Лука Тони в комментариях обратился к французу: «Мой брат… отличный игрок. Ты перебираешься в Италию? Ахаха». На это Рибери ответил серией смайликов смеха, подмигивания, знака «окей» и сердечек.

В настоящее время Рибери является свободным агентом, поэтому может достаться итальянскому клубу бесплатно.