«Реал», «Барселона» и «Ман Сити» следят за 16-летним рекордсменом из «Ренна»

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинжа привлёк внимание ряда европейских топ-клубов, сообщает Daily Mail.



По словам издания, за развитием 16-летнего футболиста из Анголы следят «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур».



Напомним, в домашнем матче 2-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» Камавинжа установил уникальное достижение, став самым юным футболистом Лиги 1, который отметился в игре результативной передачей. Хавбек, которому на день матча было 16 лет и 9 месяцев, сделал голевой пас и помог своей команде одержать победу со счётом 2:1.



Ранее Эдуардо уже вошёл в историю, став первым игроком, родившимся после 1 января 2002 года, который начал игру в стартовом составе команды из пяти сильнейших чемпионов Европы. Это произошло, когда Камавинжа вышел в основном составе «Ренна» в матче с «Монако» (2:2) в мае этого года.

Полузащитник «Ренна» установил уникальное достижение