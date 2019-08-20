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«Реал», «Барселона» и «Ман Сити» следят за 16-летним рекордсменом из «Ренна»

«Реал», «Барселона» и «Ман Сити» следят за 16-летним рекордсменом из «Ренна»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинжа привлёк внимание ряда европейских топ-клубов, сообщает Daily Mail.

По словам издания, за развитием 16-летнего футболиста из Анголы следят «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур».

Напомним, в домашнем матче 2-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» Камавинжа установил уникальное достижение, став самым юным футболистом Лиги 1, который отметился в игре результативной передачей. Хавбек, которому на день матча было 16 лет и 9 месяцев, сделал голевой пас и помог своей команде одержать победу со счётом 2:1.

Ранее Эдуардо уже вошёл в историю, став первым игроком, родившимся после 1 января 2002 года, который начал игру в стартовом составе команды из пяти сильнейших чемпионов Европы. Это произошло, когда Камавинжа вышел в основном составе «Ренна» в матче с «Монако» (2:2) в мае этого года.

Полузащитник «Ренна» установил уникальное достижение
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