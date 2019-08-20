Неймар может стать гражданином Кипра

Нападающий «ПСЖ» Неймар ведёт переговоры о покупке апартаментов в элитном комплексе The Icon, постройкой которого занимается девелоперская компания Imperio Properties, сообщает «Вестник Кипра».
Пини Захави, агент Неймара, был замечен в лимассольском офисе продаж Imperio вместе с генеральным директором компании Яннисом Мисирлисом. Покупка жилья на Кипре позволит Неймару получить гражданство этой страны. Согласно инвестиционной программе, стать гражданином Кипра может любой инвестор, вложивший € 2 млн в экономику страны, в том числе в недвижимость. Правда, помимо этого ему придётся заплатить пожертвование в € 150 тыс. и подтвердить легальность финансовых источников.
Стоимость апартаментов общей площадью 500 кв. м на первой береговой линии в Лимассоле может превышать € 5 млн. Этой суммы будет достаточно, чтобы бразильский спортсмен получил второе гражданство. Приобретение недвижимости на Кипре может говорить о возобновлении переговоров «ПСЖ» и «Барселоны» о трансфере Неймара в испанский клуб. Этому может поспособствовать наличие у игрока гражданства Кипра.
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