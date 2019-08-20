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Касильяс может вернуться на поле в декабре

Касильяс может вернуться на поле в декабре
Футбол / Прочие турниры 0

Вратарь «Порту» Икер Касильяс может вернуться на поле в конце нынешнего года. Как сообщает A Bola, в декабре 38-летний футболист пройдёт медицинское обследование, которое должно дать ответ на вопрос, готов ли он снова выйти на поле. Ранее 38-летний испанец был включён в заявку команды на предстоящий сезон.

Напомним, весной у Касильяса случился сердечный приступ на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция.

Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. Ранее футболист долгое время выступал за «Реал». В составе мадридского клуба пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны.

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