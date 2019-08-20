Защитник «Айнтрахта» съел таблетку во время матча. Его заподозрили в допинге

Защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер привлёк внимание антидопинговых служб после матча с «Хоффенхаймом» в 1-м туре немецкой Бундеслиги (1:0).



Австрийский футболист стал автором единственного гола во встрече, забив уже на 1-й минуте. В концовке матча Хинтереггер получил повреждение и оказался на газоне. Тренерский штаб «Айнтрахта» начал готовить замену, однако вскоре планы команды из Франкфурта изменились. После оказания помощи врач «Айнтрахта» передал Мартину таблетку, которую тот сразу же съел.



По окончании матча Хинтереггер объяснил инцидент, заявив следующее: «Я почувствовал жуткую боль, но доктор помог мне, и я смог продолжить игру». Слова игрока вызвали подозрения, а в клубе заявили, что ему дали не обезболивающее, а углеводы.



Как сообщает Suddeutsche Zeitung, произошедшим заинтересовалось Национальное антидопинговое агентство (НАДА), которое в ближайшее время проведёт своё расследование.