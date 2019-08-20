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Магуайр: остановите жалких троллей, сделайте регистрацию в соцсетях по паспорту

Магуайр: остановите жалких троллей, сделайте регистрацию в соцсетях по паспорту
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр в своём «твиттере» прокомментировал инцидент с полузащитником команды Полем Погба после матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1).

Напомним, француз во встрече с «волками» не сумел реализовать пенальти, после чего в социальных сетях его подвергли критике и оскорблениям – в том числе на расовой почве. Клуб позднее выступил с заявлением, в котором осудил действия пользователей и сообщил о намерении идентифицировать их личности.

«Отвратительно. Социальные сети должны что-то сделать с этим… Каждая учётная запись должна быть подтверждена паспортом или водительскими правами. Остановите этих жалких троллей, создающих кучу аккаунтов, чтобы оскорблять людей», — говорится в сообщении Магуайра.

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением после оскорблений в адрес Погба
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