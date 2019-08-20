Клопп не исключил завершения карьеры через 2-3 года
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что он не исключает вероятности завершения карьеры через два-три года.
«Я понятия не имею, что будет дальше. Надеюсь, что в ближайшие два-три года всё будет идти так же, как и сейчас. И тогда я решу, что будет дальше. Всё возможно. Быть может, я завершу карьеру. Но так это будет или нет, я пока не знаю. Я просто говорю об этом, чтобы вы не удивились, если это произойдёт», — приводит слова Клоппа Bild.
52-летний Клопп тренирует «Ливерпуль» с 2015 года. В сезоне-2018/19 немецкий специалист привёл английский клуб к победе в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне мерсисайдский клуб занимает первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата, набрав шесть очков.
Клопп: если бы «Ливерпуль» играл так, как работали судьи, то победил бы 6:0
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