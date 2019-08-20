Экс-форвард «Рубина» и «Ростова» Девич перешёл в «Вождовац»
Бывший нападающий «Рубина», «Ростова» и сборной Украины Марко Девич стал игроком сербского «Вождоваца», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение 35-летнего футболиста с сербской командой рассчитано на один сезон. Детали сделки не разглашаются.
«Главной причиной возвращения в Сербию стала семья. Получив предложения от разных команд, я понял, что пришло время возвращаться домой. Счастлив, что присоединился к „Вождовацу“, ведь это один из лучших клубов Сербии. Ожидаю быстрой адаптации в команде», — отметил Девич.
Фото: Официальный сайт «Вождоваца»
В российский период своей карьеры Девич с 2014 по 2016 год защищал цвета «Рубина», а после стал игроком «Ростова». На Украине уроженец Белграда выступал за «Волынь», «Металлист» и «Шахтёр».
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