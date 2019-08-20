Сычёв: ещё не попрощался с футболом, сейчас ведём переговоры

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв признался, что собирается продолжить профессиональную карьеру в ближайшее время.



«Я ещё не попрощался с футболом. Сохраним интригу, но я собираюсь продолжать на профессиональном уровне. Сейчас ведём переговоры», — сказал Сычёв в эфире программы «Сычёв подкаст».



Сычёв выступал в составе таких команд, как московский «Спартак», «Локомотив», «Марсель», минское «Динамо» и в других клубах. Вместе с «железнодорожниками» форвард становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны. С 2002 по 2010 год Сычёв играл за национальную команду России. В составе национальной команды Сычёв стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.

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