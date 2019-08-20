Опубликован документ, подтверждающий трансфер Сутормина за 50 тыс. рублей

«Бизнес Online» опубликовал скан письма за подписью генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова, в котором подтверждается, что полузащитник Алексей Сутормин перешёл в казанский клуб из «Оренбурга» за 50 тыс. рублей. Такое же письмо существует и со стороны с «Зенита» с аналогичной суммой.
25-летний Сутормин перешёл в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня. Но всего через несколько дней «Зенит» договорился о переходе хавбека. Это полноценный трансфер, который был оформлен между казанским и петербургским клубами.
Напомним, Алексей является воспитанником «Строгино» и «Зенита», а за «Оренбург» выступал с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями.
- 20 августа 2019
-
19:31
-
19:25
-
19:12
-
19:11
-
18:56
-
18:53
-
18:44
-
18:38
-
18:29
-
18:07
-
18:07
-
17:54
-
17:54
-
17:39
-
17:29
-
17:16
-
17:15
-
17:03
-
16:47
-
16:45
-
16:16
-
16:04
-
15:59
-
15:45
-
15:41
-
15:37
-
15:34
-
15:28
-
15:24
-
15:18
-
15:11
-
15:09
-
15:05
-
14:44
-
14:39