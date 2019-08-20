Опубликован документ, подтверждающий трансфер Сутормина за 50 тыс. рублей

«Бизнес Online» опубликовал скан письма за подписью генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова, в котором подтверждается, что полузащитник Алексей Сутормин перешёл в казанский клуб из «Оренбурга» за 50 тыс. рублей. Такое же письмо существует и со стороны с «Зенита» с аналогичной суммой.

25-летний Сутормин перешёл в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня. Но всего через несколько дней «Зенит» договорился о переходе хавбека. Это полноценный трансфер, который был оформлен между казанским и петербургским клубами.

Напомним, Алексей является воспитанником «Строгино» и «Зенита», а за «Оренбург» выступал с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями.