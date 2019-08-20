Тульский «Арсенал» объявил о переходе немецкого защитника Бауэра

Тульский «Арсенал» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Вердера» Роберта Бауэра. 24-летний немецкий футболист подписал долгосрочный контракт с тульским клубом. Детали сделки, а также срок действия контракта не разглашаются. Бауэр будет выступать в «Арсенале» под 4-м игровым номером.

Фото : Официальный сайт тульского «Арсенала»

Бауэр является воспитанником «Ингольштадта», с которым в 2015 году провёл дебютный матч в немецкой Бундеслиге. В 2016 году немецкий защитник перешёл в бременский «Вердер», в составе которого провёл более 40 матчей. В сезоне-2018/19 Бауэр выступал в составе «Нюрнберга» на правах аренды.

Также Бауэр выступал за юношеские и олимпийскую сборные Германии и в 2016 году стал серебряным призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.