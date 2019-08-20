Роббен: Гвардиола был лучшим тренером для меня

Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле, под руководством которого работал в мюнхенском клубе.



«Если вы спросите меня, кто был лучшим наставником, я назову Гвардиолу. Мне больше всего нравилось работать именно с ним. Он великолепен. Когда Пеп пришёл в „Баварию“, мне было 30 лет. В этом возрасте вы просто пытаетесь сохранить свой уровень. Но при нём я стал играть лучше. Я играл на позициях, о которых никогда и не думал. Гвардиола был лучшим для меня», — приводит слова Роббена Goal.com.



Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год. Роббен защищал цвета мюнхенского клуба с 2009 по 2019 год. Ранее голландец заявил, что хотел бы отдохнуть от футбола.

Роббен хочет год отдохнуть от футбола