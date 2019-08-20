Жена Новосельцева: никакой помощи со стороны Ивана после родов не было

Катерина Кейру, жена защитника «Сочи» Ивана Новосельцева, сообщила, что футболист не проявил заинтересованности по поводу рождения их общего ребёнка.

«Чувствую я себя хорошо, роды прошли именно так, как я хотела. У меня была очень хорошая команда, которой я очень благодарна. В этом плане я очень счастлива, что у меня получилось воплотить задуманное. Малыш тоже чувствует себя хорошо. Никаких, тьфу-тьфу, проблем пока нет.



Это больше счастье, к которому я очень долго шла. Я родила уже в осознанном возрасте. Для меня это очень важно и очень волнительно. Сейчас такое впечатление, что малыш был у меня всегда. Как будто жизни без него не было. Вся моя семья очень счастлива. Все уже увидели, понянчились. Вряд ли бывает что-то лучше рождения ребенка.



Что касается Вани Новосельцева, то пока не хочется вдаваться в подробности, а просто хочется наслаждаться моментом после родов, а не портить себе настроение, потому что усугубилось, всё стало ещё хуже. Поэтому я буду конкретизировать немного позже. Сейчас не хочется, честно. Думала, что после рождения ребенка будет всё иначе, но всё усугубилось.



Помощи и заинтересованности с его стороны никакой не было. Я по-прежнему сама. Всё, что могу, делаю. Как-то так», — приводит слова Кейру Sport24.