Клопп: Коутиньо — отличный игрок, но «Ливерпуль» не мог себе его позволить

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о переходе полузащитника Филиппе Коутиньо из «Барселоны» в «Баварию» на правах аренды.



«Это прозвучит странно, но мы могли его себе позволить. К тому моменту мы уже потратили деньги, которые получили за Коутиньо. Он отличный игрок и прекрасный парень.



В то время мы не хотели продавать Коутиньо, но „Барселона“, можно сказать, вынудила нас продать его, предложив большую сумму. Коутиньо способен менять ход игры. Это не очень хорошо для дортмундской «Боруссии», но это отличный трансфер для „Баварии“ и Бундеслиги», — приводит слова Клоппа Sport.es.

«Бавария» арендовала 27-летнего Коутиньо до окончания сезона-2019/20 за € 8,5 млн. С 2013 по 2018 год бразилец выступал за «Ливерпуль».