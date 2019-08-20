Камачо: Месси не может считаться лучшим игроком в истории без победы на ЧМ

Бывший главный тренер «Реала» Хосе Антонио Камачо заявил, что он не считает аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Месси — очень хороший футболист, но вы не можете быть лучшим в мире, не говоря уже об истории, если вы аргентинец и не выигрывали чемпионат мира. Есть страны с не такими большими традициями, где невыигрыш чемпионата мира является менее значимым, но Аргентина — это доминирующая сила. Нет, без чемпионата мира Месси не может быть лучшим. Кубок мира — это лучшее, к чему вы можете стремиться, и аргентинцы всегда будут требовать это.

Месси может решить исход матча в любой момент. Две команды могут быть равны, но Месси может внезапно разрушить это равновесие. Также я вижу в нём задатки хорошего тренера», — приводит слова Камачо Marca со ссылкой на El Mundo.