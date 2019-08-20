Де Вильена: «Краснодар» приложит максимум усилий в матче с «Олимпиакосом»

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом». Встреча состоится в Греции завтра, 21 августа.



«То, что я был трансферной целью „Олимпиакоса“, — это в прошлом. Сейчас моей командой является „Краснодар“. Надеюсь, мы выиграем завтра. Для нас это важно. Считаю, что мы в хорошей форме, несмотря на плотный график. Игроки проходят реабилитацию, и мы в порядке.



Берг уже играл с „Олимпиакосом“ и забивал ему, когда выступал в Греции? Надеюсь, он забьёт и завтра. Конечно, он рассказывал нам о нашем будущем сопернике, отмечал его крепкую оборону, стадион. Но будем надеяться, что он вновь огорчит „Олимпиакос“.



Вопрос не в давлении, а в том, находишься ли ты в хорошей форме. Если ты в форме, то способен выиграть матч. Мы приложим максимум усилий завтра. У наших игроков достаточно опыта выступления в больших матчах. Мы способны обыграть любого», — сказал де Вильена на пресс-конференции.

«Краснодар» отправился на матч Лиги чемпионов с «Олимпиакосом»