Тренер «Краснодара» Матвеев выделил в составе «Олимпиакоса» Вальбуэна

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом». Встреча состоится в Греции завтра, 21 августа.



«В составе „Олимпиакоса“ отмечу Вальбуэна, который ведёт игру команды. Он исполняет множество стандартных положений, которые принесли много пользы в предыдущих раундах. Команда очень интересная, сильная, и мы ждём интересного, трудного матча.



Сложно сказать, какую тактику выберет тренер „Олимпиакоса“. Мы постараемся быть готовыми к любой тактике. То, что „Олимпиакос“ не пропустил ни одного гола в четырёх матчах, — это хороший показатель игры в обороне. Мы постараемся завтра всё-таки забить. Мяч, забитый в гостях, довольно-таки весомый. Будем прикладывать усилия, а игра покажет, удастся ли это сделать. Мы понимаем, что это будет очень трудно.



Кабелла с нами, и есть большая вероятность, что завтра он примет участие в матче. Пока до конца не можем это утверждать, но вероятность существует. Что касается Ари, то есть вероятность, что он восстановится к ответному матчу. У Мартыновича повреждение — получил в матче с «Тамбовом».



Где будет смотреть матч Мусаев и как мы с ним будем общаться? Извините, я не буду отвечать на этот вопрос», — сказал Матвеев на пресс-конференции.

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