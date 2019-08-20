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Хавбек «Лестера» Мэддисон жёстко ответил на шутку ведущего Кларксона

Хавбек «Лестера» Мэддисон жёстко ответил на шутку ведущего Кларксона
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Лестер Сити» Джеймс Мэддисон жёстко ответил в социальных сетях на шутку известного телеведущего Джереми Кларксона.

Конфликт начался с того, что Кларксон отпустил шутку по поводу причёски футболиста «Лестера». «Джеймс Мэддисон слишком много времени проводит в парикмахерской и слишком мало тренируется», — написал ведущий на странице в «Твиттере».

«Занимайся машинами, дружище. Я могу на пальцах одной руки пересчитать, сколько стрижек тебе осталось», — написал в ответ Мэдиссон в «Твиттере».

Напомним, Кларксон является болельщиком лондонского «Челси». «Лестер Сити» набрал 2 очка в 2 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 6 очков в 2 матчах.

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