Хавбек «Лестера» Мэддисон жёстко ответил на шутку ведущего Кларксона

Полузащитник «Лестер Сити» Джеймс Мэддисон жёстко ответил в социальных сетях на шутку известного телеведущего Джереми Кларксона.
Конфликт начался с того, что Кларксон отпустил шутку по поводу причёски футболиста «Лестера». «Джеймс Мэддисон слишком много времени проводит в парикмахерской и слишком мало тренируется», — написал ведущий на странице в «Твиттере».
«Занимайся машинами, дружище. Я могу на пальцах одной руки пересчитать, сколько стрижек тебе осталось», — написал в ответ Мэдиссон в «Твиттере».
Напомним, Кларксон является болельщиком лондонского «Челси». «Лестер Сити» набрал 2 очка в 2 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 6 очков в 2 матчах.
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