Мартинш: «Краснодар» знает, как доминировать на поле, «Олимпиакосу» будет сложно

Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Краснодаром». Встреча состоится в Греции завтра, 21 августа.
«Мы должны быть сосредоточены на этой игре. В последние дни мы выполняли большие объёмы работы, чтобы подготовиться к встрече с „Краснодаром“. Мы должны обострять игру и действовать эффективно, как это было до сегодняшнего дня в домашних матчах. Наша родная земля и болельщики — главное оружие „Олимпиакоса“.
»Краснодар" — команда, которая умеет атаковать и может быть результативной. Соперник знает, как доминировать на поле. «Краснодар» хорошо организован, в составе команды выступают известные нам игроки, но «Краснодар» силён качеством всей команды, а не отдельных футболистов. Нам будет непросто", — приводит слова Мартинша официальный сайт «Олимпиакоса».
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