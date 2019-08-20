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Балотелли сыграет за «Манчестер Сити» в матче-бенефисе Компани

Балотелли сыграет за «Манчестер Сити» в матче-бенефисе Компани
Футбол / Англия 0

Новичок «Брешии» Марио Балотелли сыграет за бывший клуб — «Манчестер Сити» — в прощальном матче экс-защитника «горожан» Венсана Компани. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

В матче также примут участие Серхио Агуэро, Давид Сильва, Джо Харт, Джолеон Лескотт, Мика Ричардс, Пабло Сабалета, Уэйн Бридж, Гарет Бэрри, Найджел де Йонг, Самир Насри, Шон Райт-Филлипс, Стивен Айрлэнд, Крейг Беллами и другие бывшие игроки «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» будет готовить к матчу Хосеп Гвардиола, а команду звёзд Премьер-лиги возглавит Роберто Мартинес. Встреча состоится 11 сентября.

Все вырученные средства пойдут на решение проблемы бездомных на улицах Манчестера.

Напомним, Компани покинул «Манчестер Сити» по окончании прошлого сезона. 33-летний бельгийский футболист выступал в составе «горожан» на протяжении 11 лет.

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