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Фил Невилл призвал бойкотировать социальные сети после оскорблений в адрес Погба

Фил Невилл призвал бойкотировать социальные сети после оскорблений в адрес Погба
Футбол / Англия 0

Главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл призвал к бойкоту социальных сетей. Специалист выступил с данной инициативой после появления в социальных сетях расистских оскорблений в адрес полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Сейчас мы должны принять решительные меры, объединив силы всего футбольного сообщества. Мне интересно, получится ли у нас бойкотировать социальные сети, потому что ни „Твиттер“, ни „Инстаграм“ ничего не могут сделать с этой проблемой. Они лишь отправляют письмо по почте, в котором сообщают, что ведётся расследование, но на деле ничего не происходит.

Я полностью утратил веру в руководителей этих отделов в социальных сетях, поэтому давайте сделаем действительно мощное заявление — прекратим пользоваться социальными сетями на полгода. Посмотрим, как это повлияет на компании», — приводит слова Невилла BBC.

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением после оскорблений в адрес Погба
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