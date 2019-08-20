Жиго: обязательно напишу Ефремову и пожелаю ему здоровья
Французский защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал повреждение полузащитника ЦСКА Дмитрия Ефремова, который травмировался в единоборстве с ним в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги и получил разрыв крестообразных связок колена.
«Ох нет… Очень плохие новости. Я очень расстроен. Обязательно напишу ему и пожелаю здоровья. Сам проходил через такое. Но когда в столкновении с Дзюбой порвал связки, понимал, что это игровой момент и он не желал мне зла. В общем, пусть для Ефремова восстановление пройдёт хорошо и он поскорее вернётся на поле», — приводит слова Жиго Sport24.
«Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 2:1. В этой встрече Жиго стал автором двух забитых мячей, а Ефремов был заменён в 1-м тайме.
ЦСКА: Ефремову диагностирована травма «крестов» после матча со «Спартаком»
- 20 августа 2019
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