«Спартак» заинтересован в услугах хавбека «Ромы» Гоналона

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Максиму Гоналону, сообщает Le 10 Sport.



По информации источника, помимо московского клуба в услугах 30-летнего французского футболиста также заинтересованы «Галатасарай» и «Ренн». Отмечается, что французский клуб на данный момент ведёт переговоры с представителями «Ромы» о переходе Гоналона на правах аренды.



В минувшем сезоне Гоналон выступал на правах аренды в составе «Севильи». На счету французского полузащитника 13 матчей испанской Примеры, а также один забитый мяч. Также Гоналон выступал за «Лион» с 2009 по 2017 год. Хавбек играл в составе национальной команды Франции с 2011 по 2015 год.

«Спартак» набрал 11 очков в 6 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.