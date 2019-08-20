Агент Дембеле: Усман не летал в Сенегал, он был в Ренне у матери
Мусса Сиссоко, агент французского нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, прокомментировал информацию, что его клиент скрыл травму от медицинского штаба каталонского клуба, чтобы провести выходные в Сенегале.
«Это ложь. Усман не летал в Сенегал, он был в Ренне в доме матери. Уверен в этом на сто процентов. О травме он узнал только в понедельник», — приводит слова Сиссоко Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что форвард из-за травмы левого подколенного сухожилия пропустит около пяти недель.
Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 125 млн. В минувшем сезоне 22-летний француз принял участие в 29 матчах Примеры, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
Дембеле привёл в ярость руководство «Барселоны», не прибыв вовремя на медосмотр
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