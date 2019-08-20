Тиль и Ларссон отправились со «Спартаком» в Португалию

Сегодня, 20 августа, «Спартак» провёл тренировку на базе в Тарасовке, которое носило восстановительный характер для игроков, которые приняли участие в матче 6-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1), сообщается на официальном сайте красно-белых.
Позже команда отправилась в аэропорт, чтобы вылететь в Португалию на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой». Вместе со «Спартаком» в Португалию вылетели полузащитник Гус Тиль и нападающий Джордан Ларссон, которые не смогут принять участия в квалификации турнира, так как заиграны за свои предыдущие клубы.
Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Брага» — «Спартак» состоится в четверг, 22 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Фото можно посмотреть на странице «Спартака» в «Твиттере».
- 20 августа 2019
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