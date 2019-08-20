«Монако» намерен арендовать форварда «Лестера» Слимани
«Монако» заинтересован в услугах нападающего «Лестер Сити» Ислама Слимани, сообщает France Football.
По информации источника, монегаски уже начали переговоры с представителями «Лестера» по трансферу 31-летнего алжирского футболиста. Ожидается, что Слимани перейдёт в «Монако» на правах аренды на один сезон. В ближайшее время алжирский нападающий пройдёт медицинский осмотр в «Монако».
В минувшем сезоне Слимани выступал в составе «Фенербахче» на правах аренды. Алжирский футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Турции и забил гол. Также Слимани выступает за национальную команду Алжира с 2012 года. Вместе со сборной 31-летний нападающий стал победителем Кубка африканских наций в 2019 году.
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