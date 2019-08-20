Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Монако» намерен арендовать форварда «Лестера» Слимани

«Монако» намерен арендовать форварда «Лестера» Слимани
Футбол / Англия 0

«Монако» заинтересован в услугах нападающего «Лестер Сити» Ислама Слимани, сообщает France Football.

По информации источника, монегаски уже начали переговоры с представителями «Лестера» по трансферу 31-летнего алжирского футболиста. Ожидается, что Слимани перейдёт в «Монако» на правах аренды на один сезон. В ближайшее время алжирский нападающий пройдёт медицинский осмотр в «Монако».

В минувшем сезоне Слимани выступал в составе «Фенербахче» на правах аренды. Алжирский футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Турции и забил гол. Также Слимани выступает за национальную команду Алжира с 2012 года. Вместе со сборной 31-летний нападающий стал победителем Кубка африканских наций в 2019 году.

Агент Икарди: Мауро не перейдёт в «Монако»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент