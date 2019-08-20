Клуб высшей лиги Румынии лишился аккаунтов в соцсетях. Их удалил экс-сотрудник

Бывший администратор румынского «Германштадта» покинул клуб и удалил все аккаунты команды в социальных сетях. Об этом сообщил румынский журналист Эмануэл Рошу в своём «Твиттере».
В результате этого клубу пришлось создать новую страницу в «Фейсбуке», на которой было объявлено о трансфере защитника «ПСЖ» Кевина Римана. Условия трансфера и личного контракта игрока не разглашаются.
28-летний Риман является воспитанником «Пари Сен-Жермен», но за основную команду парижского клуба провёл всего пять матчей. Также он играл за «Булонь» и «Истру 1961». Сыграл 21 матч за сборную Французской Гвианы и стал автором двух забитых мячей.
Клуб «Германштадт» был основан в 2015 году. С сезона 2018/19 клуб выступает в высшем дивизионе чемпионата Румынии. В нынешнем сезоне «Германштадт» после шести туров занимает 9-е место в турнирной таблице.
- 20 августа 2019
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