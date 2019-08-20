«Аякс» сыграл вничью с АПОЭЛом в первом матче раунда плей-офф отбора ЛЧ

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов АПОЭЛ принимал амстердамский «Аякс». Встреча прошла на стадионе «ГСП» в Никосии и завершилась ничьей со счётом 0:0.



На 80-й минуте главный арбитр встречи Матеу Лаос показал вторую жёлтую карточку защитнику амстердамского «Аякса» Нуссайру Мазрауи, после чего игроку пришлось покинуть поле.



Ответная встреча состоится 28 августа на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В 3-м квалификационном раунде турнира АПОЭЛ обыграл «Карабах» (1:2, 2:0), а «Аякс» оказался сильнее ПАОКа (2:2, 3:2).



В других матчах раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов ЛАСК дома уступил «Брюгге» со счётом 0:1, а «ЧФР Клуж» проиграл пражской «Славии» (0:1).