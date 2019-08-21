Тимофеев не сыграет со «Спартаком» по условиям арендного соглашения

Полузащитник «Крыльев Советов» Артём Тимофеев пропустит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» по условиям арендного соглашения, сообщается на официальном сайте самарского клуба.

Пункт о неучастии Тимофеева в матчах с красно-белыми включён в арендный договор игрока.

25-летний Тимофеев в нынешнем сезоне принял участие в четырёх матчах российского национального чемпионата (три — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится в Самаре 25 августа и пройдёт на стадионе «Самара Арена». Начало встречи в 19:00 мск.

«Спартак», набрав 11 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (6) — на 12-м месте.