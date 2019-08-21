Джорджевич: Аджоев-младший спросил о правильном питании, а вечером ел «Сникерс»

Новичок «Локомотива» черногорский нападающий Лука Джорджевич рассказал о забавной истории с форвардом Гурамом Аджоевым-младшим, которая произошла во время их совместного выступления за тульский «Арсенал».
«У Гурама всё время было на несколько килограммов больше нормы. На сборах он всех спрашивал о правильном питании. Однажды я ему всё подробно рассказал. Отвечает: «Понятно, хорошо!». Вечером после тренировки сходил на ужин, иду в массажную, а в холле, в самом углу, сидит Гурам. Со «Сникерсом». И смотрит на меня ещё так, ха-ха (Джорджевич изобразил «Сникерс» в руке и с каменным лицом покачал головой – Прим. „Чемпионата“).
Гурам – физически сильный игрок. Но ему очень мешает лишний вес. Не знаю, почему он никак не может скинуть несколько килограммов", — сказал Джорджевич, побывавший в гостях у «Чемпионата».
Полностью интервью Джорджевича читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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