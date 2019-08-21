Джорджевич рассказал, почему оказался в «Локомотиве», а не ЦСКА

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал, что нынешним летом мог перейти в ЦСКА.

«По условиям с «Локомотивом» очень быстро договорились. Из «Локомотива» позвонили моему агенту и сказали, что клуб во мне заинтересован. Разговор растянулся всего на два-три дня. Иванович сказал мне, что «Локо» – идеальная команда. Клуб топовый, но нет давления, как в «Зените». При этом состав не хуже. Всё организовано чётко.

Это правда, что прошлым летом я чуть не перешёл в ЦСКА. Но в этом году был ещё ближе к трансферу. Были серьёзные разговоры, но в итоге клубы не договорились. ЦСКА мог продать Чалова и взять меня. Прошло время, Чалов никуда не ушёл, и я думал, что уже всё. Оказалось, нет. На меня всё равно претендовали, но спустя день агент сказал, что договориться не удалось", — сказал Джорджевич, побывавший в гостях у «Чемпионата».