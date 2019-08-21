Джорджевич предрёк Бакаеву роль одного из лидеров сборной России

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич выразил уверенность, что его бывший партнёр по тульскому «Арсеналу», а ныне полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев может стать стать одним из лидеров сборной России.

«Бакаев — сумасшедший парень, очень хороший пацан. Как футболист он должен стать одним из лидеров сборной. То, что он сразу стал лидером «Спартака», о многом говорит. Он же 10-й номер взял? Ну вот, узнаю Зелю. Я люблю этого парня. На самом деле очень милый пацан. Много шутил.

Как-то раз он спорил с Аджоевым-младшим, какая машина круче – BMW или «Мерседес». Зеля подходит ко мне и спрашивает моё мнение. Я отвечаю, что «Мерседес». Аджоев-младший говорит, что надо и других поспрашивать. Вскоре кто-то из игроков сказал, что BMW лучше. Зеля сразу: «Ты чтооооо? Важно, что сказал именно Лука. Всё!» — рассказал Джорджевич, побывавший в гостях у «Чемпионата».