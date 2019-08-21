Джорджевич: официально заявляю — Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду»

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич опроверг информацию о том, что защитник «Зенита» Бранислав Иванович хочет перейти в «Црвену Звезду».

«Не хочет. Это я официально заявляю. Я ему уже всё сказал. Да и он сам не хочет.

Иванович раньше рассказывал о тех временах, когда он играл в «Локомотиве». Даже смотрели его голы за «железнодорожников». Тогда у него ещё была прическа. Он на этот счёт сейчас переживает", — сказал Джорджевич, побывавший в гостях у «Чемпионата».

35-летний Иванович перешёл в «Зенит» в феврале 2017 года из «Челси» на правах аренды. В нынешнем сезоне сербский защитник принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.