Джорджевич: 20 тысяч лет не буду положительно относиться к бомбёжкам НАТО

Черногорский нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал о своём отношении к бомбёжкам на территории бывшей Югославии силами НАТО.

«Югославию бомбили, в том числе ураном или что-то вроде того. Очень много людей остались с проблемами, похожими на те, что были в Чернобыле. У многих детей рак. Слышал по телевидению, что 20 тысяч лет вредные вещества остаются на этом месте. Так что 20 тысяч лет я не буду относиться положительно к тем событиям.

Мне близкие рассказывали, насколько было тяжело после войны. Инфляция, денег вообще не было. В магазине стоял только яблочный сок. Сложный период для родителей, которые ещё воспитывали детей. Хотя голодать мне не приходилось. Мама с папой сделали для этого всё. У меня была не роскошная, но нормальная жизнь. Папа трудился спортивным журналистом, даже комментировал Лигу чемпионов. Мама работала инструктором по фитнесу. Хотя сначала продавала торты. У меня всегда были лучшие бутсы. Зарплата была условно 500 долларов, но на бутсы могли потратить 200!" — рассказал Джорджевич, побывавший в гостях у «Чемпионата».

Полностью интервью с Джорджевичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.