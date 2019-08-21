«Папа, ты жил здесь?!» Роналду рассказал о реакции сына на свой дом в Лиссабоне

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, как его старший сын отреагировал на дом, в котором футболист жил в юности в Лиссабоне.



«Мы с Криштиану Роналду-младшим вошли в комнату, где меня приняли. Мой сын повернулся ко мне и сказал: «Папа, ты раньше жил здесь?!» Было интересно показать ему место, где я вырос. Он уже знает Мадейру и резиденцию маркиза де Помбала. Он пришёл вместе со мной, и там были те же люди, которые жили здесь и раньше. Если честно, меня это тронуло, потому что я не ожидал увидеть тех же самых людей», — приводит слова Роналду Marca.



Португалец родился на острове Мадейра, однако переехал в Лиссабон в 1997, когда попал в академию местного «Спортинга». Он стал единственным футболистом в истории клуба, сыгравшим за все составы команды в течение одного сезона.

Роналду: сейчас любой игрок стоит 100 млн, даже ничего не демонстрируя