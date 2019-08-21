Клопп: у меня есть игроки мирового уровня

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп собрал команду мечты и сумел привести её к победе в Лиге чемпионов 2018/19. Клопп считает, что всё это благодаря способностям некоторых игроков.



«На протяжении тренерской работы я видел многих хороших игроков, но не мирового уровня. Теперь у меня есть игроки мирового уровня, и они имеют неоценимое значение для болельщиков. Все о них знают, нет смысла даже комментировать это. Садио Мане, Роберто Фирмино, Мохамед Салах – это первоклассные игроки, мы все гордимся ими. Они могут быть угрозой для любого соперника, даже когда уже сильно устали. Это здорово, что они играют вместе с нами», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».



Напомним, что матч 2-го тура АПЛ «Саутгемптон» – «Ливерпуль», который состоялся 17 августа на стадионе «Сент-Мэрис», закончился победой «Ливерпуля» со счетом 2:1.

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