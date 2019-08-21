Барбашёв: я всю жизнь за ЦСКА

Нападающий ХК «Сент-Луиса» Иван Барбашёв признался, что всегда болел в футболе за ЦСКА.



«В футболе я всю жизнь за ЦСКА, вся моя семья — тоже. Нравились Ивица Олич и Вагнер Лав. Вообще, интересно посмотреть на московское дерби, я ещё ни разу не был на новом стадионе «Спартака». Сейчас в Сент-Луисе тоже строят футбольную арену, и скоро у города будет своя команда в MLS. Спорт там развивается — это очень круто. Мы тоже переезжаем на новую арену. В следующем сезоне Матч звёзд НХЛ пройдёт в Сент-Луисе», приводит слова Барбашёва «Спорт-экспресс».

За годы карьеры в хоккее Барбашёв выступал в ХК МВД, «Монктон Уайлдкэтс», «Чикаго Вулвз». Всего Иван провёл 163 игры, в которых забил 26 шайб. В 2015 году в составе молодёжной сборной России занял второе место в МЧМ.